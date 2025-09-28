Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши (RSZ).

Во время атаки Польша поднимала авиацию

В 05:07 по киевскому времени Оперативное командование сообщило, что в польском воздушном пространстве действует авиация Польши и союзников из-за активности россиян.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал силы и средства, имеющиеся в его распоряжении. Дежурные пары истребителей подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высокий уровень боевой готовности,

– говорится в сообщении.

Военные отметили, что эти действия имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и безопасность граждан, особенно в районах, граничащих с "зонами угрозы".

Сейчас ОК Вооруженных Сил продолжает следить за ситуацией, а привлеченные силы остаются готовыми к оперативному ответу.

Россия нанесла массированный удар: последние новости