Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши (RSZ).
Читайте также Продолжается массированная атака ударными БпЛА и крылатыми ракетами: где сейчас есть угроза
Во время атаки Польша поднимала авиацию
В 05:07 по киевскому времени Оперативное командование сообщило, что в польском воздушном пространстве действует авиация Польши и союзников из-за активности россиян.
В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал силы и средства, имеющиеся в его распоряжении. Дежурные пары истребителей подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высокий уровень боевой готовности,
– говорится в сообщении.
Военные отметили, что эти действия имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и безопасность граждан, особенно в районах, граничащих с "зонами угрозы".
Сейчас ОК Вооруженных Сил продолжает следить за ситуацией, а привлеченные силы остаются готовыми к оперативному ответу.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Россия нанесла массированный удар: последние новости
Ночью 28 сентября россияне массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Под основным ударом оказался Киев и Киевская область. Сообщается, что в Соломенском районе столицы произошло возгорание на одном из этажей государственного медучреждения, там могут быть пострадавшие.
По состоянию на 08:33 известно о 10 раненых и по меньшей мере двое погибших. Большинство пострадавших госпитализировали медики. Одной женщине – оказали помощь на месте.
Под атакой этой ночью также было Запорожье, россияне нанесли по городу не менее 8 ударов. В одной из многоэтажек произошло возгорание, взрывной волной повреждено одно из учебных заведений.