Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ).

Під час атаки Польща піднімала авіацію

О 05:07 за київським часом Оперативне командування повідомило, що в польському повітряному просторі діє авіація Польщі та союзників через активність росіян.

Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував сили та засоби, що є в його розпорядженні. Чергові пари винищувачів підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий рівень бойової готовності,

– йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та безпеку громадян, особливо у районах, що межують із "зонами загрози".

Наразі ОК Збройних Сил продовжує стежити за ситуацією, а залучені сили залишаються готовими до оперативної відповіді.

