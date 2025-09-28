Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Повітряний простір на сході Польщі був закритий до ранку.
Дивіться також Путін зрозумів, що європейці поки не можуть захиститися від дронів Росії, – Зеленський
Навіщо Польща закривала повітряний простір?
Безпольотну зону створили вночі 28 вересня біля Любліна та Жешува. Через небезпеку потрапляння дронів та ракет з України на територію Польщі було здійснено "незаплановану військову діяльність".
У зв’язку з діяльністю дальньої авіації Росії, яка здійснює удари по території України, польські та союзні літаки почали діяти в нашому повітряному просторі,
– повідомило польське міністерство оборони.
Варто зазначити! Коли Польща закриває повітряний простір, то військові бачать загрозу для своєї території. Щоб уникнути ризику зіткнення ракет і дронів із цивільними літаками, рух перекривають. Також повітряний простір закривають, коли Польща підіймає у повітря винищувачі для перехоплення або моніторингу ситуації, як це було 28 вересня. Загалом оголошення безпольотної зони дає змогу швидко реагувати, якщо ракета чи дрон перетне польський кордон.
Що відомо про масовану атаку по Україні 28 вересня?
У Києві чергова російська атака завдала найбільше наслідків. У місті сталися пожежі та руйнування житлових будинків, АЗС та Інституту кардіології. Падіння уламків зафіксовано щонайменше в шести районах. Атака забрала життя чотирьох людей загинули, серед них – дитина. Понад 10 жителів були поранені.
Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя є постраждалі, троє з них – діти. Ворожа зброя пошкодила 14 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, навчальний заклад та виробничі приміщення.
Російські дрони завдали руйнувань під час атаки на Суми, влучивши по автомобільній стоянці. Там горіли вантажівки, але пожежу вдалося швидко загасити та постраждалих немає.
Росія минулої ночі запустила 593 ударних БпЛА та 48 ракет. Сили ППО знищили 611 повітряних цілей. На жаль, п'ять ракет та 31 ударний БпЛА долетіли до своїх цілей.