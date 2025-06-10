Об этом написала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает 24 Канал. Она выразила благодарность защитникам и спасателям.
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Что известно о повреждениях
Повреждения зафиксированы в 7 районах столицы, есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Кроме того, пылали машины и складские помещения.
Матерновая показала поврежденное здание рядом с представительством ЕС в Украине.
И все же люди утром идут на работу. Россия их не сломает. ПВО спасает жизни,
– отметила дипломат.
- К слову, в результате ночной атаки разрушено бывшее консульское здание одной из европейских стран – возгорание там пытались ликвидировать в течение нескольких часов.
- Также повреждены Софийский собор – взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения.
- Обломки БпЛА изуродовали городской стадион "Спартак" – поражены трибуны, беговые дорожки и футбольное поле.