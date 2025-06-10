Про це написала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає 24 Канал. Вона висловила вдячність захисникам і рятувальникам.

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Що відомо про пошкодження

Пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці, є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Окрім того, палали автівки та складські приміщення.

Матернова показала пошкоджену будівлю поруч із представництвом ЄС в Україні.

І все ж люди вранці йдуть на роботу. Росія їх не зламає. ППО рятує життя,

– зазначила дипломатка.