Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького.

Дивіться також Київ у диму, в місті пошкоджено 8 із 10 районів: усе про жахливу ніч у столиці

Атака на Софійський собор у Києві 10 червня

Міністр наголосив, що цієї ночі агресор знову вдарив у саме серце нашої ідентичності.

Пошкоджено Софійський собор у Києві – святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності,

– заявив Точицький.

Зазначив, що вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам'ятки національного значення. Міністр акцентував, що цей храм XI століття — це душа всієї України.