Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника польського МЗС Павела Вронського для RMF FM.
Які наслідки у польському посольстві після атаки?
Павел Вронський заявив, що "частина снаряда або малокаліберна ракета" впала на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробила стелю.
Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав,
– зазначив речник польського МЗС.
Він підкреслив, що вже відбулась попередня оцінка збитків, які завдала російська атака для польського посольства в Україні, і вони "не великі".
За словами Вронського, цей інцидент не вплине на роботу посольства Польщі. Вже в понеділок консульський відділ у Києві буде працювати у звичайному режимі.
Яка ще дипустанова постраждала у Києві через обстріл?
Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова написала у фейсбуці, що також через ворожий обстріл зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу у Києві. Зокрема, на території стоянки дипустанови були пошкоджені автівки.
"Усі мої колеги в безпеці, і ми продовжуємо свою роботу. Київ стоїть – і Європейський Союз стоїть разом із ним", – написала дипломатка.
Вона також назвала останній масований обстріл "ще одним нагадуванням про те, що Росія навмисно націлює свої удари на цивільне населення і намагається тероризувати його".
Обидві дипломатичні установи вже зазнавали шкоди через атаки Росії
У ніч на 28 серпня російські дрони та ракети пошкодили будівлю представництва Євросоюзу в Києві, а також офіс Британської Ради.
Під час атаки на столицю 4 липня безпілотник влучив у консульський відділ посольства Польщі. У відповідь польське МЗС передало ноту протесту посольству Росії та рішуче засудило удари по мирному населенню України.
Ще один російський обстріл 10 червня пошкодив будівлю поруч із представництвом ЄС в Україні. Тоді пані посол ЄС Катаріна Матернова подякувала українським захисникам і рятувальникам, наголосивши, що система ППО рятує життя.