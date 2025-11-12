Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что в Харькове прозвучало три взрыва. Под ударом был старый центр города. Вражеские беспилотники били по офису и складу предприятия, которое занимается автоперевозками.

Какие последствия удара по Харькову?

Анна Черненко отметила, что из-за атаки по автотранспортному предприятию есть очень серьезные разрушения.

Оккупанты уже не впервые ударили по этому объекту. Ранее это произошло в июле 2025 года.

В одном из грузов, которые перевозила компания буди детские книжки, книги наших современников и шестидесятников. Литература снова была под ударом,

– отметила корреспондентка.

По предварительной информации, враг использовал 3 беспилотника типа "Герань".

К счастью, в результате этой атаки нет пострадавших среди работников автотранспортного предприятия.

Люди максимально соблюдают правила безопасности. Они перешли в укрытие только стало понятно, что атака на их район,

– сказала Анна Черненко.

Она добавила, что на смену для работы на предприятии вышло 15 человек. Их осмотрительность помогла уберечь жизнь, ведь место, где они должны были работать получило значительные повреждения в результате вражеской атаки.

Специалисты работают на местах прилетов, устраняя там последствия. Работы у коммунальщиков с каждым ударом вражеских беспилотников и ракет, к сожалению, становится все больше и больше.

