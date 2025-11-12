Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что в Харькове прозвучало три взрыва. Под ударом был старый центр города. Вражеские беспилотники били по офису и складу предприятия, которое занимается автоперевозками.
Какие последствия удара по Харькову?
Анна Черненко отметила, что из-за атаки по автотранспортному предприятию есть очень серьезные разрушения.
Оккупанты уже не впервые ударили по этому объекту. Ранее это произошло в июле 2025 года.
В одном из грузов, которые перевозила компания буди детские книжки, книги наших современников и шестидесятников. Литература снова была под ударом,
– отметила корреспондентка.
По предварительной информации, враг использовал 3 беспилотника типа "Герань".
К счастью, в результате этой атаки нет пострадавших среди работников автотранспортного предприятия.
Люди максимально соблюдают правила безопасности. Они перешли в укрытие только стало понятно, что атака на их район,
– сказала Анна Черненко.
Она добавила, что на смену для работы на предприятии вышло 15 человек. Их осмотрительность помогла уберечь жизнь, ведь место, где они должны были работать получило значительные повреждения в результате вражеской атаки.
Специалисты работают на местах прилетов, устраняя там последствия. Работы у коммунальщиков с каждым ударом вражеских беспилотников и ракет, к сожалению, становится все больше и больше.
Россия атакует Харьковскую область: последние новости
Россияне нанесли мощный удар по критической инфраструктуре в Лозовской территориальной громаде, что на Харьковщине. Как следствие, там ввели аварийные отключения электроснабжения.
Утром 12 ноября 2025 года в Харькове прогремела серия взрывов. Известно о повреждениях в Холодногорском районе города. Вспыхнули пожары, были разрушения гражданской инфраструктуры.
В результате ракетного удара 12 ноября был поврежден склад ООО "Транспортная компания SAT". Работа отделения в Харькове временно приостановлена из-за атаки противника.