Військовий експерт Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв на себе повну відповідальність за Покровський напрямок і ухвалив рішення продовжувати оборону. Український план полягає в розкритті логістичних шляхів.

Який реальний контроль ЗСУ над Покровськом?

На думку експерта, говорити про відсоток контролю Покровська чи Мирнограда наразі безсенсово, бо вся лінія фронту – червоно-сіра зона.

Масштабних стрілецьких боїв майже немає. 425-й штурмовий полк "Скеля" під час зачисток на північній околиці Покровська продемонстрував реальний масштаб боїв – двоє наших бійців проти двох росіян. Решту роботи виконують дрони,

– пояснив Пехньо.

Українські бійці ведуть запеклі бої за Красний Лиман і Родинське. Командування планує утримати принаймні північну частину Мирнограда і частково зберегти контроль над північною частиною Покровська.

"Головнокомандувач ЗСУ Сирський має повну картину ситуації й на основі цих даних ухвалив рішення продовжувати оборону Покровська", – наголосив Пехньо.

Що відомо про втрати ворога на Покровському напрямку?