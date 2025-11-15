Общий темп наступления России замедлился. Об этом сообщает движение АТЕШ со слов своих агентов в 39-й бригаде России, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

С какими проблемами столкнулись российские силы в Покровске?

Российские военные жалуются на существенные перебои с ротацией и доставкой боеприпасов и снаряжения. Раненых и погибших не удается оперативно эвакуировать с улиц, а поставки продвигается медленнее, чем когда-либо за последние недели.

Также, по информации АТЕШ, Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по командным пунктам. На фоне этого в российских частях растет количество случаев дезертирства.

"Агенты сообщают об исчезновении или дезертирстве ряда своих сослуживцев после ряда прицельных ударов Сил обороны Украины по расположению российских войск в окрестностях Покровска. Были поражены командные пункты, места стоянки техники и подразделения БПЛА. Некоторые российские военнослужащие связывают дезертирство российских военнослужащих и удары по позициям ВС РФ между собой. Некоторые думают, что эти военнослужащие имели к этому прямое отношение", – указывается в сообщении.

Сержант взвода обеспечения 93 ОМБр "Холодный Яр" Тарас "Варяг" объяснил 24 Каналу, что туманная погода позволяет врагу продвигаться по полю с меньшим риском. Погодные условия затрудняют работу украинских дронов возле Покровска.

