Сержант взвода обеспечения 93 ОМБр "Холодный Яр" Тарас "Варяг" объяснил 24 Каналу, что это работает в обе стороны – там, где Украина ведет наступательные действия, погодные условия тоже могут играть в пользу наших сил.

Смотрите также: Российские оккупанты воспользовались туманом, чтобы штурмовать Новопавловку, – DeepState

Как погодные условия повлияли на наступление в Покровске?

Благодаря туману российская мини-колонна смогла зайти в Покровск, хотя впоследствии ее уничтожили.

"Значительное количество поражений российских войск мы наносим именно дронами, а туман играет с нами злую шутку, усложняя работу", – подчеркнул военный.

Важно! Сейчас продолжается бригадный сбор на ружья для подразделений, которые занимается прикрытием. За собранные средства планируют закупить 20 ружей. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банк.

"Ружья нужны, чтобы ребята могли эффективнее сбивать все вражеские FPV-дроны. Также собираем на оборудование, которое поможет стабилизировать ситуацию на нашем направлении", – объяснил Тарас "Варяг".

Что известно о ситуации на Покровском направлении?