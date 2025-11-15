Сержант взводу забезпечення 93 ОМБр "Холодний Яр" Тарас "Варяг" пояснив 24 Каналу, що це працює в обидві сторони – там, де Україна веде наступальні дії, погодні умови теж можуть грати на користь наших сил.
Як погодні умови вплинули на наступ у Покровську?
Завдяки туману російська мініколона змогла зайти в Покровськ, хоч згодом її знищили.
"Значну кількість уражень російських військ ми завдаємо саме дронами, а туман грає з нами злий жарт, ускладнюючи роботу", – підкреслив військовий.
Важливо! Зараз триває бригадний збір на рушниці для підрозділів, які займається прикриттям. За зібрані кошти планують закупити 20 рушниць. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку.
"Рушниці потрібні, щоб хлопці могли ефективніше збивати всі ворожі FPV-дрони. Також збираємо на обладнання, яке допоможе стабілізувати ситуацію на нашому напрямку", – пояснив Тарас "Варяг".
Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?
Російські війська концентрують атаки на Покровському напрямку, проте зазнають значних втрат. З 10 по 15 листопада противник втратив 524 військовослужбовців та 55 одиниць техніки на цьому напрямку.
ЗСУ перекрили російський маршрут постачання до Покровська. На інших напрямках Сили оборони нарощують інженерні перешкоди, блокуючи логістику ворога.
Ворог на Покровському напрямку веде атаки малими групами з частковим застосуванням бронетехніки, проте більшість штурмів закінчуються невдачею. Захисники України своєчасно виявляють ворожі формування та завдають удари, хоча у противника ще залишаються значні резерви та живий склад.