Їм вдалося переправити близько 10 одиниць техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Яка ситуація поблизу Новопавлівки?
За даними DeepState, російських військових не змогли виявити вчасно. Завдяки цьому вони закріпилися в центральній та південній частині села, розосередили десант, який розбігся по укриттях.
На вечір 14 листопада повідомлялося про знищення щонайменше 1 танку та БМП, доля решти техніки невідома. Наразі тривають заходи з виявлення та ураження росіян. Зазначається, що згодом техніці вдалося заїхати ще раз, тому кількість загарбників у селі точно перевищує 2 – 3 особи.
Росіяни штурмували Новопавлівку / Інфографіка DeepState
Яка ситуація на фронті: коротко про головне
В ISW зазначають, що російські війська активізували наступальні дії на Гуляйпільському, Великомихайлівському та Покровському напрямках, використовуючи погіршення погоди. Українські сили продовжують стримувати ворога, утримуючи позиції у Покровську та намагаються забезпечити логістичний шлях вздовж Донецької залізниці.
Окрім цього, росіяни окупували село в Куп'янському районі Харківщини та просунулися поблизу Гуляйполя у Запорізькій області.
Також військові вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі через інтенсивні штурми та обстріли з боку російських військових.