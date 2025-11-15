Їм вдалося переправити близько 10 одиниць техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Яка ситуація поблизу Новопавлівки?

За даними DeepState, російських військових не змогли виявити вчасно. Завдяки цьому вони закріпилися в центральній та південній частині села, розосередили десант, який розбігся по укриттях.

На вечір 14 листопада повідомлялося про знищення щонайменше 1 танку та БМП, доля решти техніки невідома. Наразі тривають заходи з виявлення та ураження росіян. Зазначається, що згодом техніці вдалося заїхати ще раз, тому кількість загарбників у селі точно перевищує 2 – 3 особи.



Росіяни штурмували Новопавлівку / Інфографіка DeepState

Яка ситуація на фронті: коротко про головне