Им удалось переправить около 10 единиц техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Какова ситуация вблизи Новопавловки?
По данным DeepState, российских военных не смогли обнаружить вовремя. Благодаря этому они закрепились в центральной и южной части села, рассредоточили десант, который разбежался по укрытиям.
На вечер 14 ноября сообщалось об уничтожении по меньшей мере 1 танка и БМП, судьба остальной техники неизвестна. Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и поражению россиян. Отмечается, что впоследствии технике удалось заехать еще раз, поэтому количество захватчиков в селе точно превышает 2 – 3 человека.
Россияне штурмовали Новопавловку / Инфографика DeepState
Какая ситуация на фронте: коротко о главном
В ISW отмечают, что российские войска активизировали наступательные действия на Гуляйпольском, Великомихайловском и Покровском направлениях, используя ухудшение погоды. Украинские силы продолжают сдерживать врага, удерживая позиции в Покровске и пытаются обеспечить логистический путь вдоль Донецкой железной дороги.
Кроме этого, россияне оккупировали село в Купянском районе Харьковской области и продвинулись вблизи Гуляйполя в Запорожской области.
Также военные вышли из Нововасильевского в Запорожье из-за интенсивных штурмов и обстрелов со стороны российских военных.