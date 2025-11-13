Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В четверг, 13 ноября, аналитики обновили карту боевых действий.
Смотрите также Был ли готов Покровск к обороне, как россияне прорвались в город и есть ли угроза его потери: интервью командира 1-го ОШП "Перуна"
Что изменилось на фронте?
По состоянию на 13 ноября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. К сожалению, враг оккупировал еще один населенный пункт на Харьковщине – село Степная Новоселовка Купянского района.
Где наступает противник на Харьковщине: смотрите на карте
Кроме того, россияне продвинулись в районе Гуляйполя в Запорожской области – вблизи сел Сладкое и Новоуспеновское.
Что происходит в Запорожье: смотрите на карте
К слову, эксклюзивно для 24 Канала летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал вражеское наступление в Харьковской области. Противник воспользовался "буферной зоной" вблизи Бологовки и пересекли госграницу на еще одном участке. По мнению военного эксперта, задача оккупантов на осенне-зимний период – захватить Волчанск, Купянск и Великий Бурлук.
Последние новости о войне в Украине:
По состоянию на вечер 13 ноября Генеральный штаб ВСУ отчитался о 157 боестолкновениях на фронте. Больше всего вражеских атак пришлось отражать на Покровском (47), Ореховском и Александровском (по 12) направлениях.
Массированная атака дронов вызвала серию взрывов в Донецке. В результате в некоторых районах города возникли перебои с электроснабжением, поражение возможно в районе Донецкого металлургического завода.
В Институте изучения войны заявили об ухудшении ситуации на Гуляйпольском направлении. Россияне продвигаются, используя плохие погодные условия.