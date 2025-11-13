Некоторые районы погрязли в темноте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно об атаке дронов на Донецк?
Местные телеграмм-каналы Донецка сообщают о массированной атаке дронов. В городе раздавалась серия взрывов.
В некоторых районах города возникли перебои со светом. Сообщается также о возможном поражении в районе Донецкого металлургического завода.
Неизвестные дроны атаковали Донецк: смотрите видео
Дроны атакуют Донецк: смотрите видео
В Донецке перебои со светом: смотрите видео
В России в последнее время также неспокойно
В Нижнекамске, Татарстан, произошел масштабный пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим".
OSINT-аналитики также обнаружили, что огонь занялся на Промзоне-2, в районе завода стирола и полиэфирных смол (СПС).
Российский город Орел в ночь на 13 ноября атаковали дроны. В результате работы российской ПВО обломки БПЛА в городе якобы повредили остекление домов и автомобили.
Днем 11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно ударили по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", что в городе Орск Оренбургской области России. Там были слышны взрывы и был пожар.