Некоторые районы погрязли в темноте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно об атаке дронов на Донецк?

Местные телеграмм-каналы Донецка сообщают о массированной атаке дронов. В городе раздавалась серия взрывов.

В некоторых районах города возникли перебои со светом. Сообщается также о возможном поражении в районе Донецкого металлургического завода.

