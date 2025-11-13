Деякі райони погрузли у темряву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про атаку дронів на Донецьк?
Місцеві телеграм-канали Донецька повідомляють про масовану атаку дронів. У місті лунала серія вибухів.
У деяких районах міста виникли перебої зі світлом. Повідомляється також про можливе ураження в районі Донецького металургійного заводу.
Невідомі дрони атакували Донецьк: дивіться відео
Дрони атакують Донецьк: дивіться відео
У Донецьку перебої зі світлом: дивіться відео
У Росії останнім часом також неспокійно
У Нижньокамську, Татарстан, сталася масштабна пожежа на підприємстві "Нижньокамськнафтохім".
OSINT-аналітики також виявили, що вогонь зайнявся на Промзоні-2, в районі заводу стиролу та поліефірних смол (СПС).
Російське місто Орел у ніч на 13 листопада атакували дрони. Внаслідок роботи російської ППО уламки БпЛА у місті нібито пошкодили скління будинків та автомобілі.
Удень 11 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вдарили по НПЗ "Орськнафтооргсинтез", що в місті Орськ Оренбурзької області Росії. Там було чутно вибухи й була пожежа.