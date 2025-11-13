Деякі райони погрузли у темряву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про атаку дронів на Донецьк?

Місцеві телеграм-канали Донецька повідомляють про масовану атаку дронів. У місті лунала серія вибухів.

У деяких районах міста виникли перебої зі світлом. Повідомляється також про можливе ураження в районі Донецького металургійного заводу.

У Росії останнім часом також неспокійно