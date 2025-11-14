Окупанти використовують ту ж тактику, що й навесні, і влітку. Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зауважив 24 Каналу, що здебільшого спроби росіян штурмувати невдалі.
Читайте також Битва за Покровськ: ССО знищили місце накопичення особового складу підрозділу Росії
Як атакує ворог?
Володимир Назаренко розповів, що деінде ворог використовує броньовану техніку, обшиті "танки-черепахи", броньовані машини і так далі. На жаль, у росіян є величезна кількість резервів живої сили.
Зберігаються ледве не конвеєрні атаки малих груп по кожній посадці, по кожній вулиці, по кожному населеному пункту або лісу. Вони пробують тиснути,
– підкреслив він.
Ворожі групи доволі часто вчасно виявляються. Наші захисники завдають ударів по них. Тому в основному спроби загарбників штурмувати були невдалими. Є певні просування, але загалом у більшості випадків вони зазнають величезних втрат.
Активно працюють усі бійці Сил оборони. Але у ворога сконцентрована дуже велика кількість живої сили, резервів, які вони відправляють щодня.
Зверніть увагу! Триває важливий збір на антишахедні дрони для 4 бригади НГУ "Рубіж". Вони дуже потрібні, адже ворог постійно атакує "Шахедами" як цивільних українців, так і позиції Сил оборони України. Долучитися за посиланням.
Що відбувається у Покровську?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 наступ ворога у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.
Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко пояснив, як росіянам вдається сунутися у Покровську. Росія використовує на цьому напрямку велику кількість засобів та живої сили.