Загальний темп наступу Росії сповільнився. Про це повідомляє рух АТЕШ зі слів своїх агентів у 39-й бригаді Росії, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

З якими проблемами зіткнулися російські сили у Покровську?

Російські військові скаржаться на суттєві перебої з ротацією та доставкою боєприпасів і спорядження. Поранених і загиблих не вдається оперативно евакуювати з вулиць, а постачання просувається повільніше, ніж будь-коли за останні тижні.

Також, за інформацією АТЕШ, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по командних пунктах. На тлі цього в російських частинах зростає кількість випадків дезертирства.

"Агенти повідомляють про зникнення або дезертирство ряду своїх товаришів по службі після низки прицільних ударів Сил оборони України по розташуванню російських військ на околицях Покровська. Було уражено командні пункти, місця стоянки техніки та підрозділи БПЛА. Деякі російські військовослужбовці пов'язують дезертирство російських військовослужбовців та удари по позиціях ЗС РФ між собою. Дехто думає, що ці військовослужбовці мали до цього пряме відношення", – вказується у повідомленні.

Сержант взводу забезпечення 93 ОМБр "Холодний Яр" Тарас "Варяг" пояснив 24 Каналу, що туманна погода дозволяє ворогу просуватися полем з меншим ризиком. Погодні умови ускладнюють роботу українських дронів біля Покровська.

