Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что полтора года назад захватчики получили задание изготовить нечто подобное этим БПЛА.
"Если говорить о тяжелых бомберах типа "Баба-Яга", у противника была определена задача полтора года назад сделать подобное средство и применить его на линии боевых действий. На сегодня у них отлетают единичные средства. Враг пытается, работает над тем, чтобы сделать аналог нашей "Бабы-Яги", – сказал он.
Как ВСУ опережают врага?
Юрий Федоренко объяснил, что раньше эти дроны – это было сочетание гражданского с военным применением. Сейчас это уже военные средства, которые защищены от средств радиоэлектронной борьбы россиян и неуклонно продолжают выполнение важных задач.
В частности, по уничтожению живой силы врага, его укрытий мощным боеприпасом, легкобронированной бронированной техники. Также БПЛА обеспечивают подготовку поля боя с помощью установления минных угроз. Кроме того, этими же бортами происходит логистическое обеспечение наших позиций, в частности.
Поэтому мы абсолютно опережаем врага. Очень важно, что противника нельзя недооценивать, но и переоценивать также не стоит. Мы достаточно сильны для того, чтобы иметь возможности останавливать врага и перемалывать его штурмовой потенциал,
– подчеркнул командир.
Что происходит на фронте?
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 247 боевых столкновений на поле боя, больше всего – возле Покровска. Давление врага на фронте продолжается. Силы обороны Украины сдерживают оккупантов и проводят эффективные контрнаступательные действия.
Также за прошедшие сутки было уничтожено 1100 оккупантов и десятки единиц техники. Общие потери оккупантов составляют 1 170 790 человек.