Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що півтора року тому загарбники отримали завдання виготовити щось подібне до цих БпЛА.

"Якщо говорити про важкі бомбери типу "Баба-Яга", у противника було визначене завдання півтора року тому зробити подібний засіб і застосувати його на лінії бойових дій. На сьогодні у них відлітають поодинокі засоби. Ворог намагається, працює над тим, щоб зробити аналог нашої "Баби-Яги", – сказав він.

Як ЗСУ випереджають ворога?

Юрій Федоренко пояснив, що раніше ці дрони – це було поєднання цивільного з військовим застосуванням. Зараз це уже військові засоби, які захищені від засобів радіоелектронної боротьби росіян і неухильно продовжують виконання важливих завдань.

Зокрема, щодо знищення живої сили ворога, його укриттів потужним боєприпасом, легкоброньованої броньованої техніки. Також БпЛА забезпечують підготовку поля бою за допомогою встановлення мінних загроз. Крім того, цими ж бортами відбувається логістичне забезпечення наших позицій, зокрема.

Тому ми абсолютно випереджаємо ворога. Дуже важливо, що противника не можна недооцінювати, але і переоцінювати також не варто. Ми достатньо сильні для того, щоб мати можливості зупиняти ворога і перемелювати його штурмовий потенціал,

– підкреслив командир.

Що відбувається на фронті?