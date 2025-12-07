Журналіст, аналітик видання Bild Юліан Рьопке розповів 24 Каналу, чому росіяни почали використовувати ракети Р-60, якими оснащують "Шахеди". Він припустив, чи має перспективу таке застосування зброї росіянами.

Яка мета росіян у використанні дронів з ракетами?

Рьопке вважає, що Росія застосовує ці ракети разом із "Шахедами" наразі експериментальним чином.

Це очевидно, тому що ракета не була запущена, а дрон був збитий, оскільки Росія наразі не знає, які контрзасоби здатні уражати ці "Шахеди" – наземний вогонь, винищувачі F-16 або Mirage 2000,

– підкреслив він.

Якщо це F16 або Mirage 2000, можливо ці ракети будуть застосовуватися. Проте, якщо щось інше уразило цей "Шахед", а це, імовірно, на його думку, саме так, на його думку, то ракета Р-60 навіть не були запущені, вони не бачать ціль.

Зверніть увагу! На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, ідея ворога у використанні "Шахедів", оснащених Р-60 полягає у тому, щоб вони відбивали атаки українських засобів боротьби зі звичайними дронами. А саме з вертольотами та легкомоторними літаками.

Крім того, ще одна причина, через яку застосування ракет на дронах навряд чи стане звичайним, Р-60 збільшує вартість одного "Шахеда". Ці дрони ще відносно дешеві – їхня вартість приблизно 100 тисяч євро за одиницю. Вона зросла, тому що росіянам довелося адаптувати до засобів радіоелектронної боротьби та до інших захисних заходів України.

При цьому оснащення на "Шахеді" ракети Р-60 подвоює його ціну. Тому це не буде регулярним, адже росіяни не знають, чи взагалі зустріне такий дрон винищувач F16,

– пояснив журналіст.

Проте це небезпечний експеримент з дронами росіян. Вони мають багато можливостей і використовують до 600 одиниць впродовж однієї ночі. Тому вони можуть сказати, що, мовляв, поставимо ракети класу "повітря-повітря" на десять дронів, дамо їм нову sim-картку, щоб вони використовували інший тип навігації і цей десяток дронів полетить до Польщі. В цьому полягає, на думку аналітика видання Bild, велика проблема.

Це для Росії велике поле для експериментів. Захід, на жаль, дає їй час і можливості експериментувати зі своїми дронами, виготовляти їх все більше. Зараз йдеться про 6 тисяч одиниць на місяць,

– наголосив Юліан Рьопке.

Використання ракет "повітря-повітря" у поєднані з дроном-носієм викликає у журналіста серйозне побоювання за майбутнє НАТО та Центральної Європи. Коли росіяни, як припустив він, нападуть на європейські країни, а це відбудеться після того, як вона завершить війну в Україні, російські дронові флотилії будуть не тільки величезними, але й оснащені великою кількістю інструментів та хитрощів, проти яких у Западу спершу просто не виявиться засобів захисту.

Що відомо про застосування Росією "Шахедів" з ракетами Р-60?