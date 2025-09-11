Що Україна пропонує Європі?

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Александром Стуббом заявив, що Україна відкрита до співпраці у виробництві дронів, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Запускали таємно: в Україні розгорнули виробництво польських дронів FlyEye

При цьому глава держави наголосив, що до спільного виробництва необхідно підійти максимально швидко. Заважати цьому процесу не мають жодні бюрократичні процеси.

Ніхто у світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це сто тисяч доларів,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про дрони-перехоплювачі? Дрони-перехоплювачі – це спеціальні безпілотні апарати, призначені для знищення ворожих дронів, зокрема "Шахедів" та розвідувальних БПЛА. Вони оснащені високошвидкісними двигунами та цифровими каналами зв’язку, що дозволяє досягати швидкості до 330 кілометрів на годину і ефективно наздоганяти цілі.

В Україні розробляють кілька моделей таких дронів, які вже застосовуються на фронті й демонструють високу ефективність у протиповітряній обороні, хоча не можуть повністю замінити традиційні системи ППО, а служать важливим доповненням для протидії масованим атакам дронів.

Виробництво дронів в Україні: що відомо?