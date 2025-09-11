Що Україна пропонує Європі?
Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Александром Стуббом заявив, що Україна відкрита до співпраці у виробництві дронів, повідомляє 24 Канал.
При цьому глава держави наголосив, що до спільного виробництва необхідно підійти максимально швидко. Заважати цьому процесу не мають жодні бюрократичні процеси.
Ніхто у світі не має стільки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це сто тисяч доларів,
– наголосив Зеленський.
Що відомо про дрони-перехоплювачі?
Дрони-перехоплювачі – це спеціальні безпілотні апарати, призначені для знищення ворожих дронів, зокрема "Шахедів" та розвідувальних БПЛА. Вони оснащені високошвидкісними двигунами та цифровими каналами зв’язку, що дозволяє досягати швидкості до 330 кілометрів на годину і ефективно наздоганяти цілі.
В Україні розробляють кілька моделей таких дронів, які вже застосовуються на фронті й демонструють високу ефективність у протиповітряній обороні, хоча не можуть повністю замінити традиційні системи ППО, а служать важливим доповненням для протидії масованим атакам дронів.
Виробництво дронів в Україні: що відомо?
Після повномасштабного вторгнення Україна з нуля розбудувала індустрію з виробництва дронів. Її розвиток був надзвичайно швидким: виробництво зросло від кількох тисяч FPV-дронів у 2022 році до понад 2 мільйонів у 2024-му. Президент Володимир Зеленський зазначив, що країна вже може випускати до 4 мільйонів дронів на рік.
Виробництво українських безпілотників усіх типів продовжує активно розвиватися й у 2025-му: за рік обсяги зросли на рекордні 900%. Якщо минулого літа промисловість випускала близько 20 тисяч дронів на місяць, то сьогодні цей показник перевищує 200 тисяч.
Разом з тим Зеленський зазначив, що Україна поки що відстає у виробництві БПЛА від Росії. Він зазначив, що російські війська активніше застосовують дрони, тоді як Україна через обмежені фінансові ресурси не змогла вчасно збільшити власне виробництво.