Как сообщает 24 Канал, такое мнение высказал политолог Алексей Курпас. Он отметил, что служба непрерывно совершенствует техническое оснащение дронов.
Смотрите также Военный эксперт: СБУ ударами по России усиливает переговорную позицию Украины
Что является ключевым приоритетом для главы СБУ?
По словам Курпаса, в современной войне БпЛА являются одними из ключевых факторов победы.
СБУ постоянно на шаг впереди врага. В "войне дронов" тоже. Малюк начал эту работу раньше других. Уже с момента назначения в июле 2022 года сделал развитие дронов одним из ключевых для службы. Подразделения на линии фронта, как мне известно, – ключевой приоритет для главы СБУ,
– рассказал политолог.
Эксперт отметил, что Малюк не только сам следит за обеспечением таких подразделений, но и лично бывает на передовой.
Как СБУ удается быть одной из самых результативных структур?
По мнению Курпаса, важно, чтобы другие структуры переняли и активно внедряли подходы СБУ в этом вопросе.
Подразделение СБУ уже ликвидировало количество врагов в сотни раз больше, чем собственная численность! Уничтожили техники на сотни миллионов долларов. Эта эффективность поражает,
– подчеркнул политолог.
Он добавил, что недавно стало известно, что на счету СБУ – 2100 подбитых танков врага. Таким образом, каждый пятый так, который поразили Силы обороны, – это именно работа воинов службы.
"Когда сегодня кто-то в глубоком тылу позволяет себе системные нападки на службу, можем не сомневаться, что этот человек работает на Кремль. Сознательно или нет – вопрос открытый", – подчеркнул Курпас.
Он добавил, что сегодня СБУ является одной из самых результативных структур, уничтожающей врагов Украины как на передовой, так и в глубоком тылу.
Россия бросает огромные силы на дискредитацию подчиненных Малюка. Но результат, как говорится, на табло. Точнее, в рейтинге уничтожения россиян,
– резюмировал эксперт.
Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал рейтинг подразделений Сил обороны, составленный на основе их достижений в уничтожении врага в августе. По количеству поражений российской техники и живой силы с помощью БпЛА ЦСО "А" СБУ заняла в этом перечне второе место.