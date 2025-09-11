Как сообщает 24 Канал, такое мнение высказал политолог Алексей Курпас. Он отметил, что служба непрерывно совершенствует техническое оснащение дронов.

Смотрите также Военный эксперт: СБУ ударами по России усиливает переговорную позицию Украины

Что является ключевым приоритетом для главы СБУ?

По словам Курпаса, в современной войне БпЛА являются одними из ключевых факторов победы.

СБУ постоянно на шаг впереди врага. В "войне дронов" тоже. Малюк начал эту работу раньше других. Уже с момента назначения в июле 2022 года сделал развитие дронов одним из ключевых для службы. Подразделения на линии фронта, как мне известно, – ключевой приоритет для главы СБУ,

– рассказал политолог.

Эксперт отметил, что Малюк не только сам следит за обеспечением таких подразделений, но и лично бывает на передовой.

Как СБУ удается быть одной из самых результативных структур?

По мнению Курпаса, важно, чтобы другие структуры переняли и активно внедряли подходы СБУ в этом вопросе.

Подразделение СБУ уже ликвидировало количество врагов в сотни раз больше, чем собственная численность! Уничтожили техники на сотни миллионов долларов. Эта эффективность поражает,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что недавно стало известно, что на счету СБУ – 2100 подбитых танков врага. Таким образом, каждый пятый так, который поразили Силы обороны, – это именно работа воинов службы.

"Когда сегодня кто-то в глубоком тылу позволяет себе системные нападки на службу, можем не сомневаться, что этот человек работает на Кремль. Сознательно или нет – вопрос открытый", – подчеркнул Курпас.

Он добавил, что сегодня СБУ является одной из самых результативных структур, уничтожающей врагов Украины как на передовой, так и в глубоком тылу.

Россия бросает огромные силы на дискредитацию подчиненных Малюка. Но результат, как говорится, на табло. Точнее, в рейтинге уничтожения россиян,

– резюмировал эксперт.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал рейтинг подразделений Сил обороны, составленный на основе их достижений в уничтожении врага в августе. По количеству поражений российской техники и живой силы с помощью БпЛА ЦСО "А" СБУ заняла в этом перечне второе место.