Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Копытько.

Эксперт подчеркивает, что в переговоры этим летом активно вступил генерал Малюк.

"Лето началось с операции "Паутина". СБУ нанесла болезненный удар по российской стратегической авиации. Затем потрясла мост через Керченский пролив. Уже этих двух карт было достаточно для намека, что без обсуждения условий Украины выстроить процесс не получится", – акцентирует Копытько.

Военный эксперт напоминает, что СБУ в системном режиме начала дотягиваться до предприятий российского ВПК.

"Успешные удары по НПЗ плюс другая инфраструктура. Все маршруты россияне знают. Но сделать ничего не могут, им приходится выбирать: защищать средствами ПВО/ПРО тушки бонз в Москве и Питере или стратегические объекты? На все уже не хватает", – считает Копытько.

"СБУ организовывает в россии "мини-паутины". Заходит с двух сторон. Сначала выпиливает производственные мощности для производства и ремонта дорогостоящей техники. А потом уничтожает саму технику. Очень концентрированная дипломатия. Именно благодаря ей договариваться придется не так, как задумывали в Кремле", – резюмирует военный эксперт.

