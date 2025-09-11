Як повідомляє 24 Канал, таку думку висловив політолог Олексій Курпас. Він наголосив, що служба безперервно вдосконалює технічне оснащення дронів.

Що є ключовим пріоритетом для голови СБУ?

За словами Курпаса, у сучасній війні БпЛА є одним із ключових чинників перемоги.

СБУ постійно на крок попереду ворога. У "війні дронів" теж. Малюк почав цю роботу раніше за інших. Вже з моменту призначення у липні 2022 року зробив розвиток дронів одним із ключових для служби. Підрозділи на лінії фронту, як мені відомо, – ключовий пріоритет для голови СБУ,

– розповів політолог.

Експерт зауважив, що Малюк не лише сам слідкує за забезпеченням таких підрозділів, але й особисто буває на передовій.

Як СБУ вдається бути однією з найрезультативніших структур?

На думку Курпаса, важливо, аби інші структури перейняли та активно впроваджували підходи СБУ у цьому питанні.

Підрозділ СБУ вже ліквідував кількість ворогів у сотні разів більшу, ніж власна чисельність! Знищили техніки на сотні мільйонів доларів. Ця ефективність вражає,

– наголосив політолог.

Він додав, що нещодавно стало відомо, що на рахунку СБУ – 2100 підбитих танків ворога. Таким чином, кожен п'ятий так, який уразили Сили оборони, – це саме робота воїнів служби.

"Коли сьогодні хтось у глибокому тилу дозволяє собі системні нападки на службу, можемо не сумніватись, що ця людина працює на Кремль. Свідомо чи ні – питання відкрите", – наголосив Курпас.

Він додав, що сьогодні СБУ є однією з найрезультативніших структур, що знищує ворогів України як на передовій, так і в глибокому тилу.

Росія кидає величезні сили на дискредитацію підлеглих Малюка. Але результат, як то кажуть, на табло. Точніше, у рейтингу знищення росіян,

– резюмував експерт.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив рейтинг підрозділів Сил оборони, складений на основі їхніх досягнень у знищенні ворога у серпні. За кількістю уражень російської техніки та живої сили за допомогою БпЛА ЦСО "А" СБУ посіла у цьому переліку друге місце.