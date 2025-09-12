Однако Силы обороны Украины борются с вражескими "дронами-ждунами". Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

"Если мы говорим о включенной камере, то дрон до 6 часов может спокойно сидеть и ждать. 6 часов – это достаточно большой промежуток времени. За 6 часов многое проезжает по логистическим путям, военного, гражданского автотранспорта. Боремся и с такими дронами", – подчеркнул военный.

Сложная борьба с "дронами-ждунами"

Владимир Черняк отметил, что самая большая сложность в борьбе с такими дронами – это просто обнаружить их. После того, как он обнаружен, ему остаются считанные минуты.

Работаем чаще всего сбросами. Если этот дрон находится вблизи позиций любого подразделения, что позволяет, чтобы воин выбежал своим штатным оружием и обезвредил, то это тоже происходит,

– сказал он.

Боевая часть "дронов-ждунов" ничем не отличается от тех же FPV-дронов. Возможно, немножко меньше. Особенность FPV на оптоволокне в том, что БПЛА нужно таскать с собой огромную катушку, что немножко уменьшает боевую часть.

При достаточных умениях пилота можно достаточно эффективно обезвреживать и бронированную технику. Движение вперед продолжать она уже не будет, тогда задача выполнена. Если машина не может довезти БК, то не так важно, или она уничтожена, или повреждена,

– добавил офицер.

Сбор на наземные дроны

Заметим, что продолжается сбор на наземные дроны для военнослужащих бригады "Рубеж". Это очень важно, потому что у врага есть задача нарушить украинскую логистику. Приобщиться можно по ссылке.

Это очень много стоит. Это сильно облегчает жизнь нашим военнослужащим. Прежде всего мы не рискуем личным составом, который должен был доставлять на автотранспорте воду, еду и так далее,

– объяснил Черняк.

"Дроны-ждуны": что известно?