Однак Сили оборони України борються із ворожими "дронами-ждунами". Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

"Якщо ми говоримо про увімкнену камеру, то дрон до 6 годин може спокійно сидіти та чекати. 6 годин – це досить великий проміжок часу. За 6 годин багато чого проїжджає по логістичних шляхах, військового, цивільного автотранспорту. Боремося і з такими дронами", – підкреслив військовий.

Складна боротьба із "дронами-ждунами"

Володимир Черняк зазначив, що найбільша складність у боротьбі з такими дронами – це просто виявити їх. Після того, як він виявлений, йому залишаються лічені хвилини.

Працюємо найчастіше скидами. Якщо цей дрон перебуває поблизу позицій будь-якого підрозділу, який дозволяє, щоб воїн вибіг своєю штатною зброєю та знешкодив, то це теж відбувається,

– сказав він.

Бойова частина "дронів-ждунів" нічим не відрізняється від тих же FPV-дронів. Можливо, є трошки меншою. Осбливість FPV на оптоволокні у тому, що БпЛА потрібно тягати із собою величезну котушку, що трошки зменшує бойову частину.

За достатніх вмінь пілота можна досить ефективно знешкоджувати і броньовану техніку. Рух вперед продовжувати вона вже не буде, тоді завдання виконане. Якщо машина не може довезти БК, то не так важливо, чи вона знищена, чи пошкоджена,

– додав офіцер.

Збір на наземні дрони

Зауважимо, що триває збір на наземні дрони для військовослужбовців бригади "Рубіж". Це дуже важливо, тому що у ворога є завдання порушити українську логістику. Долучитися можна за посиланням.

Це дуже багато коштує. Це сильно полегшує життя нашим військовослужбовцям. Насамперед ми не ризикуємо особовим складом, який мав доставляти на автотранспорті воду, їжу та так далі,

– пояснив Черняк.

"Дрони-ждуни": що відомо?