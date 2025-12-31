Так, в июне американские военные и разведчики встретились, чтобы разработать для Украины более скоординированную кампанию ударов по России, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как ЦРУ научило Украину метко бить по НПЗ России?

Американцы предложили сосредоточиться исключительно на нефтеочистительных заводах и, вместо того чтобы атаковать хранилища, нацелиться на их "ахиллесову пяту".

Эксперт ЦРУ обнаружил соединительное устройство, которое было чрезвычайно трудно заменить или отремонтировать, и поэтому завод оставался вне работы неделями

Когда кампания начала давать результаты, глава ЦРУ Рэтклифф обсудил это с господином Трампом.

По словам американских чиновников, президент США похвалил скрытую роль США в ударах по энергетической отрасли России. Они давали ему возможность отрицать участие и иметь рычаги влияния, пока российский президент продолжал "играть с ним".

Согласно одной оценке разведки США, эти удары по энергетике будут стоить российской экономике до 75 миллионов долларов в день. ЦРУ также получило разрешение помогать в украинских атаках беспилотников на суда "теневого флота" в Черном и Средиземном морях.