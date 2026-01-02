Также идет подготовка к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что военный компонент – ключевой для реального обеспечения безопасности.
Также он отметил, что Павел Палиса прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают.
Готовим и модернизацию военного образования с учетом опыта обороны нашего государства в полномасштабной войне. Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины,
– написал президент.
А также добавил, что подписал новые указы о награждении наших воинов государственными наградами.
Какие еще заявления сделал Зеленский?
Владимир Зеленский сообщил, что наконец определился с новым руководителем Офиса Президента. Ранее эту должность занимал Андрей Ермак, но ушел в отставку на фоне скандала с "пленками Миндича".
Владимир Зеленский объявил, что новым главой Офиса Президента станет Кирилл Буданов. 2 января они провели встречу. Зеленский отметил, что Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны, а также на дипломатическом треке в переговорах.