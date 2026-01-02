Также идет подготовка к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о прибытии советников по нацбезопасности в Украину?

Зеленский отметил, что военный компонент – ключевой для реального обеспечения безопасности.

Также он отметил, что Павел Палиса прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают.

Готовим и модернизацию военного образования с учетом опыта обороны нашего государства в полномасштабной войне. Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины,

– написал президент.

А также добавил, что подписал новые указы о награждении наших воинов государственными наградами.

Какие еще заявления сделал Зеленский?