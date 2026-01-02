Як зріс імпорт електроенергії до України?

Постачання у грудні зросли до майже 640 тисяч мегаватів на годину. У 2025 році цей показник став рекордним, передає 24 Канал з посиланням на дані моніторингу ExPro.

Загалом протягом останнього місяця 2025 року Україна імпортувала електрику за усіма напрямками, окрім Молдови:

Лідером, як і раніше, залишалася Угорщина, яка імпортувала найбільшу частку енергії – 41%;

На другому місці за обсягами постачання була Словаччина – 21% електрики.

Суттєво виріс імпорт електроенергії з Польщі, на 85% – до 114 тисяч мегаватів на годину,

– зазначає видання.

А от постачання електрики з Молдови різко скоротилося – майже на 25%.

Загалом минулого місяця Україна наростила імпорт електроенергії на 48% якщо порівнювати з груднем 2024 року – з 431 до 640 тисяч мегаватів на годину.

Рекордний імпорт був зафіксовано у червні 2024 року – 858 тисяч мегаватів на годину,

– додає видання.

Зауважте! В цілому ж у 2025 році постачання електроенергії до України скоротилися на 24% порівняно з обсягами 2024 року – до 3,3 мільйона мегаватів на годину.

Чи експортує Україна електроенергію?

Водночас у грудні 2025 року, за даними видання, Україна не експортувала електроенергію за кордон взагалі.

Цю інформацію підтвердили і в Міненерго. У відомстві наголосили, що всю доступну генерацію енергії в країні наразі спрямовують на задоволення внутрішнього споживання.

Адже масовані ракетні та дронові атаки на енергетику пошкодили усі теплові та гідроелектростанції в Україні. Відтак їхні можливості виробляти електроенергію значно нижчі, тоді як споживання залишається на високому рівні.

Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється,

– підкреслили у Міненерго.

Варто знати! За інформацією ExPro, постачання енергії за кордон Україна повністю припинила ще 11 листопада.

