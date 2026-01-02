Як зріс імпорт електроенергії до України?
Постачання у грудні зросли до майже 640 тисяч мегаватів на годину. У 2025 році цей показник став рекордним, передає 24 Канал з посиланням на дані моніторингу ExPro.
Загалом протягом останнього місяця 2025 року Україна імпортувала електрику за усіма напрямками, окрім Молдови:
- Лідером, як і раніше, залишалася Угорщина, яка імпортувала найбільшу частку енергії – 41%;
- На другому місці за обсягами постачання була Словаччина – 21% електрики.
Суттєво виріс імпорт електроенергії з Польщі, на 85% – до 114 тисяч мегаватів на годину,
– зазначає видання.
А от постачання електрики з Молдови різко скоротилося – майже на 25%.
Загалом минулого місяця Україна наростила імпорт електроенергії на 48% якщо порівнювати з груднем 2024 року – з 431 до 640 тисяч мегаватів на годину.
Рекордний імпорт був зафіксовано у червні 2024 року – 858 тисяч мегаватів на годину,
– додає видання.
Зауважте! В цілому ж у 2025 році постачання електроенергії до України скоротилися на 24% порівняно з обсягами 2024 року – до 3,3 мільйона мегаватів на годину.
Чи експортує Україна електроенергію?
Водночас у грудні 2025 року, за даними видання, Україна не експортувала електроенергію за кордон взагалі.
Цю інформацію підтвердили і в Міненерго. У відомстві наголосили, що всю доступну генерацію енергії в країні наразі спрямовують на задоволення внутрішнього споживання.
Адже масовані ракетні та дронові атаки на енергетику пошкодили усі теплові та гідроелектростанції в Україні. Відтак їхні можливості виробляти електроенергію значно нижчі, тоді як споживання залишається на високому рівні.
Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється,
– підкреслили у Міненерго.
Варто знати! За інформацією ExPro, постачання енергії за кордон Україна повністю припинила ще 11 листопада.
Що відомо про перебої зі світлом через атаки ворога?
У новорічну ніч Росія здійснила чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. На ранок через ворожі удари без електропостачання залишилася значна кількість споживачів у кількох регіонах. Знеструмлення фіксували у Волинській та Одеській областях, а також на Чернігівщині.
Вночі 2 січня російські війська знову вдарили по об’єктах енергетики – цього разу у Запорізькій та Миколаївській областях. Станом на ранок після обстрілів частина споживачів у Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі та прифронтових громадах, залишалася без світла.
В Одеській та Київській областях тривають відновлювальні роботи після попередніх атак, однак на Одещині без електропостачання все ще залишаються понад 11 тисяч абонентів.
У п’ятницю, 2 січня, в усіх областях України діють графіки погодинних відключень світла, які можуть змінюватися протягом доби.