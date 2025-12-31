Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Читайте також Знову обстріли та негода: яка ситуація зі світлом в Україні 31 грудня

Чому графіки іноді не працюють?

В Укренерго пояснили, що масовані атаки на енергетичну інфраструктуру Київщини та Одещини у грудні мають спільні риси: ворог одночасно бив по об'єктах генерації та мережах передачі й розподілу електроенергії.

У такий спосіб росіяни пошкодили усі ланки виробництва та доставки електроенергії.

Через це процес ремонтів потребує більше часу, ніж це було після попередніх атак. За кожним напрямком є свої труднощі та свої терміни повернення пошкодженого обладнання в роботу,

– додали енергетики.

Щоб не перевантажувати мережі та уникнути аварій, оператори систем розподілу наразі екстрено відключають частину споживачів.

Як зазначили в Укренерго, через масштаби пошкоджень обладнання не може передати всю необхідну електроенергію для того, щоб виконувати погодинні графіки. Відповідно поки не будуть відновлені об'єкти розподілу та передачі електроенергії, забезпечити прогнозованість застосування відключень фізично неможливо.

Наразі усі енергетики працюють спільно та цілодобово над відновленням об'єктів.

Як тільки ситуація стабілізується – з'явиться і можливість повернутись до прогнозованих графіків погодинних відключень,

– підсумували в Укренерго.

Ворог знову вдарив по енергетиці Одещини