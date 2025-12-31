Пошкодження значні: Росія знову вдарила по енергетиці Одещини

Які наслідки удару ворога?

Внаслідок нічного удару енергооб'єкти зазначили значних пошкоджень, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

У компанії наголосили, що енергетики проводять відновлювально-аварійні роботи. Але, щоб відновити пошкоджене ворогом обладнання до працездатного стану, потрібен час.

Працюємо цілодобово, щоб повертати світло. Дякуємо жителям Одеси та області за стійкість,

– заявили в ДТЕК.

Важливо! За інформацією компанії, протягом грудня Росія значно пошкодила вже 10 електричних підстанцій в Одеській області. Усього ж від початку 2025 року ворог завдав ударів по 25 енергооб'єктах регіону.

Що відомо про ситуацію зі світлом в Одесі?

Наразі в Одесі через російські атаки ситуація зі світлом погана, зазначив начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Після попередніх ударів по енергетичних об'єктах регіону у місті продовжуються проблеми з енергопостачанням. Через це електротранспорт не працює вже два тижні.