Повреждения значительные: Россия снова ударила по энергетике Одесской области

Какие последствия удара врага?
В результате ночного удара энергообъекты получили значительные повреждения, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
В компании отметили, что энергетики проводят восстановительно-аварийные работы. Но, чтобы восстановить поврежденное врагом оборудование до работоспособного состояния, нужно время.
Работаем круглосуточно, чтобы возвращать свет. Спасибо жителям Одессы и области за стойкость,
– заявили в ДТЭК.
Важно! По информации компании, в течение декабря Россия значительно повредила уже 10 электрических подстанций в Одесской области. Всего же с начала 2025 года враг нанес удары по 25 энергообъектам региона.
Что известно о ситуации со светом в Одессе?
Сейчас в Одессе из-за российских атак ситуация со светом плохая, отметил начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.
После предыдущих ударов по энергетическим объектам региона в городе продолжаются проблемы с энергоснабжением. Из-за этого электротранспорт не работает уже две недели.
В то же время энергетики вынуждены применять в городе аварийные отключения, поскольку энергосистема повреждена из-за атак и не может выдержать большой нагрузки.
Массированные атаки России по энергосистеме области в течение октября – декабря привели к значительным разрушениям,
– отметили в ДТЭК.
Чтобы помочь энергосистеме Одесской области, энергетики советуют жителям:
- Бизнесу – выключить вывески и рекламное освещение, чтобы уменьшить энергодефицит в регионе.
- Домохозяйствам – включать электроприборы по очереди, поскольку локальные аварии чаще всего происходят именно из-за одновременного включения бойлеров, чайников, стиральных машин и тому подобное.
Обратите внимание! Вместе с тем системы жизнедеятельности в Одесской области работают нормально благодаря усилиям коммунальных служб и Сил обороны.
Какие последствия последних атак на Одесскую область?
В Одессе непрерывно продолжаются восстановительные работы после ударов по энергетической инфраструктуре области. Энергетики уже несколько недель подряд устраняют последствия массированных атак, которые нанесли серьезный ущерб системе. Значительная часть оборудования уничтожена, поэтому сейчас технически невозможно обеспечить необходимые объемы электроснабжения. Именно поэтому графики плановых отключений до сих пор не введены.
Одна из самых масштабных атак на город и регион состоялась 19 декабря. В результате удара по портовой инфраструктуре погибли восемь человек, еще 27 получили ранения. В тот же день российские войска снова атаковали энергетические объекты, а также нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре.