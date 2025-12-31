Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Читайте также Опять обстрелы и непогода: какая ситуация со светом в Украине 31 декабря
Почему графики иногда не работают?
В Укрэнерго объяснили, что массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Киевской и Одесской областей в декабре имеют общие черты: враг одновременно бил по объектам генерации и сетям передачи и распределения электроэнергии.
Таким образом россияне повредили все звенья производства и доставки электроэнергии.
Поэтому процесс ремонтов требует больше времени, чем это было после предыдущих атак. По каждому направлению есть свои трудности и свои сроки возвращения поврежденного оборудования в работу,
– добавили энергетики.
Чтобы не перегружать сети и избежать аварий, операторы систем распределения пока экстренно отключают часть потребителей.
Как отметили в Укрэнерго, из-за масштабов повреждений оборудование не может передать всю необходимую электроэнергию для того, чтобы выполнять почасовые графики. Соответственно пока не будут восстановлены объекты распределения и передачи электроэнергии, обеспечить прогнозируемость применения отключений физически невозможно.
Сейчас все энергетики работают совместно и круглосуточно над восстановлением объектов.
Как только ситуация стабилизируется – появится и возможность вернуться к прогнозируемым графикам почасовых отключений,
– подытожили в Укрэнерго.
Враг снова ударил по энергетике Одесской области
Ночью 31 декабря оккупанты атаковали два энергообъекта в Одесской области, известно о значительных повреждениях. Также в результате ночной атаки есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. В двух районах города – попадания в многоэтажки.
Сообщается о 5 пострадавших, среди них младенец в состоянии средней тяжести, парень 14 лет и девочка 8 лет. Все доставлены в медицинские учреждения. Медики, спасатели и все городские службы работают на месте.
Начальник Одесской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что сейчас ситуация со светом в городе плохая. После предыдущих ударов по энергетическим объектам в Одессе продолжаются проблемы с энергоснабжением, из-за этого электротранспорт не работает уже две недели.