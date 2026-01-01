Що відомо про атаку росіян у 31 грудня на 1 січня?
Мова йде про Волинську та Одеську області, пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Також є нові знеструмлення на Чернігівщині,
– йдеться у повідомленні.
Водночас аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Поступове заживлення абонентів триває.
Зверніть увагу! Українські енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.
Зокрема внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових російських атак на енергосистему у четвер, 1 січня, у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання:
- графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- погодинні відключення для всіх категорій споживачів.
Нагадаємо! Актуальні графіки відключень світла розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго конкретного регіону.
У Міністерстві енергетики українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, однак особливо – у пікові години споживання вранці та ввечері.
У відомстві пояснили, що це допомагає знизити навантаження на систему.
- Нагадаємо, що кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині. Відомо про влучання, внаслідок яких виникли пожежі. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах.
- Станом на ранок 1 січня, за інформацією "Волиньобленерго" наразі відключено 10 3341 абонентів. Станом на зараз у місцях прильотів працюють відповідні служби.