У п'ятницю, 2 січня, в усіх областях України вимикатимуть світло за графіками, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Коли не буде світла 2 січня?
Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Графіки упродовж доби можуть оновлюватися.
В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.