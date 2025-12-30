Про це пише 24 Канал з посиланням на слова віцепрем'єра з відновлення України Олексія Кулеби на пресконференції про підсумки 2025 року.
Дивіться також Якщо Росія припинить удари: у Міненерго назвали, коли скасують відключення світла
Кому можуть не вимикати світло за графіками?
В Україні розробляють можливості, щоб не вимикати електроенергію за графіками тим споживачам, в яких світла не було по 8 годин через аварійні відключення. Такі райони намагатимуться не вносити до планових графіків.
Кулеба зауважив, що росіяни били по інфраструктурі Києва та області й під час останньої атаки на енергетику залучили понад 500 дронів та 30 ракет. Наразі рішень щодо синхронізації графіків і наявності світла в тих районах, де лиш нещодавно скасували аварійні відключення, немає.
Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і люди, які сиділи понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключень,
– зазначив посадовець.
Олексій Кулеба також додав, що енергетики працюють над відновленням енергосистеми. На Київщині у Вишгородському районі аварійні відключення досі тривають. Там 10 тисяч абонентів досі не заживили. Водночас у Києві вдалося стабілізувати ситуацію й повернутися до графіків стабілізаційних відключень.
Відключення світла в Україні: останні новини
Росія дотримується своїх цілей, коли обстрілює енергетичну інфраструктуру України. У Міненерго вважають, що ворог не прагне зробити блекаут, однак натомість хоче залишити українців без теплопостачання під час морозів.
У більшості областей 30 грудня діють заплановані графіки відключень. Енергетики роблять все можливе, що відновити енергетику після російських обстрілів.
Крім того, на тривалість відключень впливає погода. Нині через несприятливі погодні умови частково знеструмлено 215 населених пунктів у різних регіонах України.