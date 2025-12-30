Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы на пресс-конференции об итогах 2025 года.
Смотрите также Если Россия прекратит удары: в Минэнерго назвали, когда отменят отключения света
Кому могут не выключать свет по графикам?
В Украине разрабатывают возможности, чтобы не выключать электроэнергию по графикам тем потребителям, в которых света не было по 8 часов из-за аварийных отключений. Такие районы будут пытаться не вносить в плановые графики.
Кулеба отметил, что россияне били по инфраструктуре Киева и области и во время последней атаки на энергетику привлекли более 500 дронов и 30 ракет. Сейчас решений по синхронизации графиков и наличия света в тех районах, где только недавно отменили аварийные отключения, нет.
Сейчас Министерство энергетики работает, чтобы такого не происходило и люди, которые сидели более 8 часов без электричества, не попадали сразу в план графиков отключений,
– отметил чиновник.
Алексей Кулеба также добавил, что энергетики работают над восстановлением энергосистемы. На Киевщине в Вышгородском районе аварийные отключения до сих пор продолжаются. Там 10 тысяч абонентов до сих пор не зажили. В то же время в Киеве удалось стабилизировать ситуацию и вернуться к графикам стабилизационных отключений.
Отключение света в Украине: последние новости
Россия придерживается своих целей, когда обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. В Минэнерго считают, что враг не стремится сделать блэкаут, однако вместо этого хочет оставить украинцев без теплоснабжения во время морозов.
В большинстве областей 30 декабря действуют запланированные графики отключений. Энергетики делают все возможное, что восстановить энергетику после российских обстрелов.
Кроме того, на продолжительность отключений влияет погода. Сейчас из-за неблагоприятных погодных условий частично обесточены 215 населенных пунктов в разных регионах Украины.