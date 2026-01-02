Как вырос импорт электроэнергии в Украину?
Поставки в декабре выросли до почти 640 тысяч мегаватт в час. В 2025 году этот показатель стал рекордным, передает 24 Канал со ссылкой на данные мониторинга ExPro.
Всего в течение последнего месяца 2025 года Украина импортировала электричество по всем направлениям, кроме Молдовы:
- Лидером, по-прежнему, оставалась Венгрия, которая импортировала наибольшую долю энергии – 41%;
- На втором месте по объемам поставок была Словакия – 21% электричества.
Существенно вырос импорт электроэнергии из Польши, на 85% – до 114 тысяч мегаватт в час,
– отмечает издание.
А вот поставки электричества из Молдовы резко сократились – почти на 25%.
Всего в прошлом месяце Украина нарастила импорт электроэнергии на 48% если сравнивать с декабрем 2024 года – с 431 до 640 тысяч мегаватт в час.
Рекордный импорт был зафиксирован в июне 2024 – 858 тысяч мегаватт в час,
– добавляет издание.
Заметьте! В целом же в 2025 году поставки электроэнергии в Украину сократились на 24% по сравнению с объемами 2024 – до 3,3 миллиона мегаватт в час.
Экспортирует ли Украина электроэнергию?
В то же время в декабре 2025 года, по данным издания, Украина не экспортировала электроэнергию за границу вообще.
Эту информацию подтвердили и в Минэнерго. В ведомстве отметили, что всю доступную генерацию энергии в стране пока направляют на удовлетворение внутреннего потребления.
Ведь массированные ракетные и дроновые атаки на энергетику повредили все тепловые и гидроэлектростанции в Украине. Поэтому их возможности производить электроэнергию значительно ниже, тогда как потребление остается на высоком уровне.
Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется,
– подчеркнули в Минэнерго.
Стоит знать! По информации ExPro, поставки энергии за границу Украина полностью прекратила еще 11 ноября.
Что известно о перебоях со светом из-за атак врага?
В новогоднюю ночь Россия осуществила очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. На утро из-за вражеских ударов без электроснабжения осталось значительное количество потребителей в нескольких регионах. Обесточивание фиксировали в Волынской и Одесской областях, а также на Черниговщине.
Ночью 2 января российские войска снова ударили по объектам энергетики – на этот раз в Запорожской и Николаевской областях. По состоянию на утро после обстрелов часть потребителей в Запорожской области, в частности в Запорожье и прифронтовых общинах, оставалась без света.
В Одесской и Киевской областях продолжаются восстановительные работы после предыдущих атак, однако в Одесской области без электроснабжения все еще остаются более 11 тысяч абонентов.
В пятницу, 2 января, во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений света, которые могут меняться в течение суток.