Как вырос импорт электроэнергии в Украину?

Поставки в декабре выросли до почти 640 тысяч мегаватт в час. В 2025 году этот показатель стал рекордным, передает 24 Канал со ссылкой на данные мониторинга ExPro.

Всего в течение последнего месяца 2025 года Украина импортировала электричество по всем направлениям, кроме Молдовы:

Лидером, по-прежнему, оставалась Венгрия, которая импортировала наибольшую долю энергии – 41%;

На втором месте по объемам поставок была Словакия – 21% электричества.

Существенно вырос импорт электроэнергии из Польши, на 85% – до 114 тысяч мегаватт в час,

– отмечает издание.

А вот поставки электричества из Молдовы резко сократились – почти на 25%.

Всего в прошлом месяце Украина нарастила импорт электроэнергии на 48% если сравнивать с декабрем 2024 года – с 431 до 640 тысяч мегаватт в час.

Рекордный импорт был зафиксирован в июне 2024 – 858 тысяч мегаватт в час,

– добавляет издание.

Заметьте! В целом же в 2025 году поставки электроэнергии в Украину сократились на 24% по сравнению с объемами 2024 – до 3,3 миллиона мегаватт в час.

Экспортирует ли Украина электроэнергию?

В то же время в декабре 2025 года, по данным издания, Украина не экспортировала электроэнергию за границу вообще.

Эту информацию подтвердили и в Минэнерго. В ведомстве отметили, что всю доступную генерацию энергии в стране пока направляют на удовлетворение внутреннего потребления.

Ведь массированные ракетные и дроновые атаки на энергетику повредили все тепловые и гидроэлектростанции в Украине. Поэтому их возможности производить электроэнергию значительно ниже, тогда как потребление остается на высоком уровне.

Поэтому все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется,

– подчеркнули в Минэнерго.

Стоит знать! По информации ExPro, поставки энергии за границу Украина полностью прекратила еще 11 ноября.

Что известно о перебоях со светом из-за атак врага?