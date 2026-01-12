Авиаэксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу о характеристиках "Герани-5". Он объяснил, почему россиянам выгодно использовать эти дроны.

Смотрите также Несет на борту ПЗРК и боевую часть: в ГУР рассказали о модификации вражеского дрона "Герань-2"

В чем похожи "Герань-5" и "Фламинго"?

Храпчинский отметил, что "Герань-5" визуально похожа на "Фламинго". Технология у нее та же, что у "Ада", "Фламинго", "Стрижа", "Рейса". Это дешевая ракета, которая может использовать реактивную тягу для нанесения ударов.

Очень важно, по его мнению, что это средство поражения может нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Это вдвое или вчетверо больше, чем обычный "Шахед".

Враг всегда будет искать дешевые решения, которые он может масштабировать благодаря большому количеству, которую будет использовать по территории Украины. Условно, "Орешник" стоит 50 миллионов долларов, крылатая ракета – 2 – 3 миллиона доларів, а "Герань-5" – примерно 50 – 100 тысяч долларов,

– подчеркнул авиаэксперт.

Стоимость массированного обстрела путем увеличения элементов приносит большую выгоду и стоит тех же денег, которые россияне используют для обстрела Украины 100 ракетами. А так, по его словам, они могут применить одновременно 500 дронов.

Стоит знать. "Герань-5" существенно отличается от российских копий "Шахедов" с компоновкой "летающее крыло". Обновленный дрон имеет классическую аэродинамическую схему, оснащен реактивным двигателем и по характеристикам соответствует крылатой ракете. Дальность поражения "Герани-5" – примерно 1000 километров, масса боевой части – около 90 килограммов. Длина дрона – ориентировочно 6 метров, размах крыльев – до 5,5 метра.

Поэтому технологии со стороны врага будут двигаться, как заметил Храпчинский, в расширение его возможностей, ведь появляется новая связь на "Шахедах", который обеспечивает более точное наведение по некоторым элементам. Также россияне ввели для "Шахедов" новую систему координат по радиомаякам, благодаря которой можно координировать свои действия и понимать, где находишься. Для авиаторов это знакомая система VOR/DME.

"Гераням-5" приписывают разнообразные возможности, однако важно осознавать, что враг формирует ударную группу с большим количеством средств поражения, которые могут быть контролируемы операторами с территории России, благодаря каналам связи из Беларуси или с временно оккупированных территорий,

– отметил он.

Например, в Донецке построена стационарная система для пуска "Шахедов", и соответственно там есть возможности по связи.

Поэтому основное направление, куда движется враг – это получение качественной связи на дронах и после этого – улучшение определенных возможностей. В частности, имеется в виду появление на них дополнительных средств поражения,

– сказал Анатолий Храпчинский.

Россияне пытались поставить на "Шахед" ракету Р-60, ПЗРК. А сейчас появляется "Герань-5", которая является, по словам авиаэксперта, иранским дроном-ракетой, что может нести дополнительную нагрузку. И этот дрон может реализовать вопрос об использовании ракет класса "воздух-воздух" и наведения на воздушный объект.

Поэтому для противодействия "Геране-5", уверен директор по развитию оборонного предприятия, нужен технологический ответ, умная система противовоздушной обороны. Не просто обнаружить и перехватить, а выявить, где основные каналы связи, лишить дрон их, и с умом подойти к перехвату воздушной цели другими системами противовоздушной обороны.

Что известно о российских дронах "Герань-5"?