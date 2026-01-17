Потенциальные военные действия и вмешательство в работу навигационных систем могут создавать риски для гражданской авиации на всех этапах полета – от взлета до посадки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
О чем предупредили авиакомпании США?
По данным агентства, предупреждение касается воздушного пространства над Мексикой, странами Центральной Америки, Эквадором, Колумбией, а также восточной частью Тихого океана. Оно вступило в силу 16 января и будет действовать не менее 60 дней.
Авиакомпаниям рекомендовали внимательно отслеживать обновления, готовиться к возможным изменениям маршрутов и принимать дополнительные меры безопасности.
Мексиканские власти уже отреагировали на заявление FAA, подчеркнув, что речь идет лишь о мере пресечения для американских операторов. Воздушное пространство Мексики не закрывали, а работа местных авиакомпаний остается неизменной.
Отмечается, что предупреждение появилось на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе после операции США в Венесуэле, в результате которой был задержан лидер страны Николас Мадуро. Это усилило напряженность в отношениях Вашингтона с рядом стран Латинской Америки.
Аналитики указывают, что такие предостережения могут заставить авиакомпании менять маршруты или обходить отдельные зоны, что потенциально приведет к задержкам рейсов, дополнительных расходов и корректировки международных расписаний.
Администрация президента США Дональда Трампа также развернула военные силы в южной части Карибского бассейна и не исключает новых действий против наркокартелей в Мексике и Колумбии.
Коротко о событиях в Венесуэле
В начале 2026 года Соединенные Штаты провели спецоперацию в Венесуэле, где захватили тамошнего главу Николаса Мадуро. США обвиняют Мадуро из-за организации наркотрафика в Штаты.
Заметим, что история противостояния США с режимом Николас Мадуро не началась ни с накопления американских войск на побережье, ни с нынешней спецоперации. Напряжение между странами накапливалось годами, а сама спецоперация имеет гораздо больше оснований, чем банальная попытка США заменить венесуэльского диктатора.
Обсуждаются три возможных сценария развития событий в Венесуэле после захвата: конституционная передача власти, крах режима с переходным правительством или военное вмешательство армии.