Потенційні військові дії та втручання в роботу навігаційних систем можуть створювати ризики для цивільної авіації на всіх етапах польоту – від зльоту до посадки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Про що попередили авіакомпанії США?

За даними агентства, попередження стосується повітряного простору над Мексикою, країнами Центральної Америки, Еквадором, Колумбією, а також східною частиною Тихого океану. Воно набуло чинності 16 січня і діятиме щонайменше 60 днів.

Авіакомпаніям рекомендували уважно відстежувати оновлення, готуватися до можливих змін маршрутів і вживати додаткових заходів безпеки.

Мексиканська влада вже зреагувала на заяву FAA, наголосивши, що йдеться лише про запобіжний захід для американських операторів. Повітряний простір Мексики не закривали, а робота місцевих авіакомпаній залишається незмінною.

Зазначається, що попередження з’явилося на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні після операції США у Венесуелі, внаслідок якої був затриманий лідер країни Ніколас Мадуро. Це посилило напруженість у відносинах Вашингтону з низкою країн Латинської Америки.

Аналітики вказують, що такі застереження можуть змусити авіакомпанії змінювати маршрути або оминати окремі зони, що потенційно призведе до затримок рейсів, додаткових витрат і коригування міжнародних розкладів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа також розгорнула військові сили в південній частині Карибського басейну та не виключає нових дій проти наркокартелів у Мексиці та Колумбії.

Коротко про події у Венесуелі