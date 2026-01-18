Інцидент трапився вдень 16 січня. Італійські винищувачі Eurofighter Typhoon підняли з авіабази Емарі в Естонії для супроводу російського літака-амфібії Бе-200ПС, передає 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".

Дивіться також Авіакомпанії США попередили про військову активність над Центральною та Південною Америкою

Що відомо про російський літак Бе-200?

Бе-200ПС – це реактивний літак-амфібія, здатний злітати й сідати як на суші, так і на воді.

Його використовують для гасіння великих пожеж, пошуково-рятувальних операцій, морського патрулювання та перевезення вантажів.

Літак має два турбореактивні двигуни Д-436Т, може розганятися до 720 кілометрів за годину і літати на відстань до 3850 кілометрів.

У пасажирській версії він вміщує до 72 людей, а під час гасіння пожеж може брати до 12 тонн води.

Розробку літака розпочали наприкінці 1990-х років, перший політ він здійснив у 1998 році, а серійне виробництво стартувало у 2003-му.

За даними відкритих джерел, російський флот експлуатує вкрай обмежену кількість Be-200. За різними оцінками, у строю перебувають від одного до трьох літаків цього типу.

Перехоплений літак із бортовим номером RF-88456 був виготовлений у 2020 році.

Останні новини про стан російської авіації