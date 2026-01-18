Інцидент трапився вдень 16 січня. Італійські винищувачі Eurofighter Typhoon підняли з авіабази Емарі в Естонії для супроводу російського літака-амфібії Бе-200ПС, передає 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".

Дивіться також Авіакомпанії США попередили про військову активність над Центральною та Південною Америкою

Що відомо про російський літак Бе-200?

Бе-200ПС – це реактивний літак-амфібія, здатний злітати й сідати як на суші, так і на воді.

Його використовують для гасіння великих пожеж, пошуково-рятувальних операцій, морського патрулювання та перевезення вантажів.

Літак має два турбореактивні двигуни Д-436Т, може розганятися до 720 кілометрів за годину і літати на відстань до 3850 кілометрів.

У пасажирській версії він вміщує до 72 людей, а під час гасіння пожеж може брати до 12 тонн води.

Розробку літака розпочали наприкінці 1990-х років, перший політ він здійснив у 1998 році, а серійне виробництво стартувало у 2003-му.

За даними відкритих джерел, російський флот експлуатує вкрай обмежену кількість Be-200. За різними оцінками, у строю перебувають від одного до трьох літаків цього типу.

Перехоплений літак із бортовим номером RF-88456 був виготовлений у 2020 році.

Останні новини про стан російської авіації

  • Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що операція "Павутина" серйозно вдарила по російській авіації, більшість якої застаріла. На початок війни Росія мала близько 60 літаків Ту-95МС, але фактично на кінець 2022 року було лише 26 – 30 справних. Після операції їх залишилось менше 18. Криволап зазначив, що Ту-95 – ровесник Ан-22, а їхні двигуни НК-12 створені ще в 1950-х. Багато заводів, що виробляли шасі, гідравліку та інші деталі, закрилися. Проблеми є і з Ту-160: відремонтовано лише кілька літаків версії Ту-160М3, а новий бомбардувальник "Посланник" існує лише як ескізний проєкт. На тлі цього американські стратегічні системи значно більш сучасні.

  • Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що аварійні ситуації на російських літаках зростають через санкції та неможливість самостійно обслуговувати та оновлювати авіаційну техніку. Основний парк російських літаків – іноземного виробництва, а після війни Захід заборонив їхнє використання та обслуговування. Кремль обіцяє власні літаки, але за роки збудовано лише 2 – 3 одиниці, що не покриває потребу. Матвєєв підкреслив: навіть великі гроші не здатні швидко виправити ситуацію, тож авіація Росії продовжить деградувати.

  • Нові ударні російські дрони "Герань-5" можуть нести до 200 кілограмів корисного навантаження, що значно більше, ніж у "Шахедів". Ці дрони дешеві у виробництві та можуть бути масштабовані для масованих обстрілів.