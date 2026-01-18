Інцидент трапився вдень 16 січня. Італійські винищувачі Eurofighter Typhoon підняли з авіабази Емарі в Естонії для супроводу російського літака-амфібії Бе-200ПС, передає 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".
Що відомо про російський літак Бе-200?
Бе-200ПС – це реактивний літак-амфібія, здатний злітати й сідати як на суші, так і на воді.
Його використовують для гасіння великих пожеж, пошуково-рятувальних операцій, морського патрулювання та перевезення вантажів.
Літак має два турбореактивні двигуни Д-436Т, може розганятися до 720 кілометрів за годину і літати на відстань до 3850 кілометрів.
У пасажирській версії він вміщує до 72 людей, а під час гасіння пожеж може брати до 12 тонн води.
Розробку літака розпочали наприкінці 1990-х років, перший політ він здійснив у 1998 році, а серійне виробництво стартувало у 2003-му.
За даними відкритих джерел, російський флот експлуатує вкрай обмежену кількість Be-200. За різними оцінками, у строю перебувають від одного до трьох літаків цього типу.
Перехоплений літак із бортовим номером RF-88456 був виготовлений у 2020 році.
Останні новини про стан російської авіації
Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що операція "Павутина" серйозно вдарила по російській авіації, більшість якої застаріла. На початок війни Росія мала близько 60 літаків Ту-95МС, але фактично на кінець 2022 року було лише 26 – 30 справних. Після операції їх залишилось менше 18. Криволап зазначив, що Ту-95 – ровесник Ан-22, а їхні двигуни НК-12 створені ще в 1950-х. Багато заводів, що виробляли шасі, гідравліку та інші деталі, закрилися. Проблеми є і з Ту-160: відремонтовано лише кілька літаків версії Ту-160М3, а новий бомбардувальник "Посланник" існує лише як ескізний проєкт. На тлі цього американські стратегічні системи значно більш сучасні.
Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що аварійні ситуації на російських літаках зростають через санкції та неможливість самостійно обслуговувати та оновлювати авіаційну техніку. Основний парк російських літаків – іноземного виробництва, а після війни Захід заборонив їхнє використання та обслуговування. Кремль обіцяє власні літаки, але за роки збудовано лише 2 – 3 одиниці, що не покриває потребу. Матвєєв підкреслив: навіть великі гроші не здатні швидко виправити ситуацію, тож авіація Росії продовжить деградувати.
Нові ударні російські дрони "Герань-5" можуть нести до 200 кілограмів корисного навантаження, що значно більше, ніж у "Шахедів". Ці дрони дешеві у виробництві та можуть бути масштабовані для масованих обстрілів.