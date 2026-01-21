Про це повідомляють Південне командування США та портал War&Sanctions.

Що відомо про затримання Sagitta?

США перехопили судно Sagitta, яке активно використовували для вивезення російської нафти та нафтопродуктів із портів Балтійського моря й Тихоокеанського регіону. Відомо, що цей танкер йшов під прапором Гаяни.

Сьогодні вранці американські військові сили за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без пригод затримали танкер Sagitta,

– ідеться у повідомленні.

Танкер порушив введений Дональдом Трампом карантин для суден, які перебувають під санкціями в Карибському басейні, що "демонструє рішучість" забезпечити законне транспортування нафти із Венесуели.

War&Sanctions зазначає, що танкер транспортував російську нафту в обхід санкцій, які запровадили низка країн, серед них – Україна, Велика Британія, США, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.

США перехопили танкер російського тіньового флоту: дивіться відео

Як триває боротьба проти суден, пов'язаних з Росією?