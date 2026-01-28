Как Франция сотрудничает с Россией?

Более того, торговля ураном до сих пор продолжается между страной-агрессором и Францией – в условиях непрозрачности. Детали рассказали в Le Monde, ссылаясь на отчет организации Greenpeace от среды, 28 января.

Смотрите также Россия на грани коллапса: станет ли падение цен на нефть решающим ударом для экономики

Францию называют одной из ведущих стран, выступающих против полного запрета поставок российского ядерного топлива.

За последние годы были задокументированы ее многочисленные связи со страной-агрессором. Грузовые суда из Санкт-Петербурга или Усть-Луги регулярно продолжают причаливать во французский порт Дюнкерк, перевозя в контейнерах уран.

И хотя Франция не импортирует добытое на территории России сырье, между 2022 и сентябрем 2025 года почти половина импорта происходила из Казахстана и Узбекистана – двух бывших советских республик. В свою очередь в Greenpeace напомнили, что Росатом "остается главным иностранным игроком в горнодобывающей промышленности Казахстана" через дочернюю компанию Uranium One.

Кроме того, после добычи природный уран необходимо обогатить. Франция является одной из немногих стран Европы, имеющих собственные мощности для этого, но также пользуется услугами Росатома.

Почему импорт урана не прекратили?

Согласно таможенным реестрам, доля российского сырья в общем объеме импорта обогащенного урана во Францию значительно уменьшилась: с 67% в 2022 году – до 24% в 2024 году.

Однако торговлю не прекратили полностью – в 2025 году зафиксирована как минимум одна поставка.

В то же время французская атомная отрасль и правительство неоднократно заявляли, что страна не зависит от России в вопросах функционирования АЭС.

Если Росатом является единственной крупной российской энергетической компанией, которая избежала санкций, то это именно из-за этой зависимости, которую чрезвычайно трудно обойти,

– отметила координатор кампаний Greenpeace Полин Бойер.

Обратите внимание! В ноябре 2025 года Франция возобновила экспорт переработанного урана. Для повторного использования сырье можно переработать только на одном заводе в мире – в Северске, Сибирь. По данным Greenpeace, в 2022 году правительство попросило национальную электроэнергетическую компанию EDF приостановить экспорт туда. Сейчас ни EDF, ни офис министра экономики Ролана Лескюра не ответили на вопросы журналистов.

По данным Института Брейгеля, в 2024 году уран составил более 700 миллионов евро из общей суммы в 22 миллиарда евро энергетического импорта ЕС из России.

Как еще Россия обходит санкции?