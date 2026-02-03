Яку допомогу отримає Україна від Франції?

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Олексій Соболев Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України У межах першої грантової угоди між Францією та Україною, щодо підтримки критичної інфраструктури, партнери надали 200 мільйонів євро на фінансування 19 відібраних проєктів у різних секторах.

У вівторок, 3 лютого було оголошено про продовження цього проєкту. Мова йде про додаткові 70 мільйонів євро, які мають надійти у середині 2026 року та допомогти багатьом компаніям.

Зокрема конкурсний відбір проєктів має розпочатися у середині лютого.

Під час засідання спільної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва було підписано низку двосторонніх меморандумів, які передбачають подальшу співпрацю з локалізацією виробництва та передачею технологій для створення продукції в Україні.

Це меморандуми про інтеграцію ШІ-рішень, віртуальні платформи для дронів, розвиток нових аероплатформ з урахуванням досвіду в Україні, посилення спроможності гуманітарного розмінування, співпраця в агросекторі та в секторі супутникового інтернету тощо,

– зазначив міністр.

Крім того, сторони оголосили про відновлення роботи Французько-української ради підприємців, яка була призупинена у 2020 році. Олексій Соболев заявив, що робота відкриває "пряму лінію" з урядом для французьких інвесторів.

Зауважте! Додатково у межах заходу було підписано меморандум про взаєморозуміння між Державним геологічним бюро Франції та Державною службою геології та надр України.

Нагадаємо, що на початку лютого від Франції має надійти енергетична допомога. Про це повідомляв посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Україна повинна отримати генератори від Парижу. А першочерговим пріоритетом залишається місто Київ.

Також генератори планують передати Чернігову, Харкову та іншим містам.

Зауважте! Загалом міжнародні партнери планують передати Україні близько 6 тисяч одиниць енергообладнання.

