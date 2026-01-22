Відповідну заяву він зробив на початку неформальної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Подробиці його слів передає Укрінформ.

Що Туск порадив Штатам?

Очільник польського уряду переконаний, що найголовніше, завдання Європи наразі полягає в збереженні єдності. Адже цей підхід, за його словами, дійсно працює в протистоянні загрозам.

Я говорю не лише про ЄС – наша співпраця з Великою Британією, Канадою, Ісландією, Норвегією показує, що це – єдиний спосіб уникнути дуже дивних проблем, які ми маємо сьогодні в міжнародній політиці,

– наголосив Дональд Туск.

Під час своєї промови він також підкреслив, що примус – абсолютно неприйнятний інструмент, особливо коли йдеться про стосунки з трансатлантичними союзниками.

Він нагадав, що весь сенс створення Європейського Союзу полягав саме в тому, щоб відкинути примус як основу політики та замінити його на діалог і спільні рішення.

Польський прем'єр зазначив, що для Варшави Сполучені Штати залишаються беззаперечним і незамінним партнером у сфері безпеки. Варшава завжди визнавала та підтримувала лідерство США і вважає це абсолютно природним.

Важливо, щоб наші партнери у Вашингтоні розуміли різницю між домінуванням і лідерством. Лідерство – це нормально,

– резюмував Туск.

Варто зауважити, що зустріч європейських лідерів відбувається на тлі заяв США щодо Гренландії та загроз підвищення митних тарифів з боку Вашингтона. Окрім того, на саміті мають обговорювати й українське питання.

