Соответствующее заявление он сделал в начале неформальной встречи лидеров ЕС в Брюсселе. Подробности его слов передает Укринформ.
Что Туск посоветовал Штатам?
Глава польского правительства убежден, что самое главное, задача Европы сейчас заключается в сохранении единства. Ведь этот подход, по его словам, действительно работает в противостоянии угрозам.
Я говорю не только о ЕС – наше сотрудничество с Великобританией, Канадой, Исландией, Норвегией показывает, что это – единственный способ избежать очень странных проблем, которые мы имеем сегодня в международной политике,
– подчеркнул Дональд Туск.
Во время своей речи он также подчеркнул, что принуждение – абсолютно неприемлемый инструмент, особенно когда речь идет об отношениях с трансатлантическими союзниками.
Он напомнил, что весь смысл создания Европейского Союза заключался именно в том, чтобы отбросить принуждение как основу политики и заменить его на диалог и совместные решения.
Польский премьер отметил, что для Варшавы Соединенные Штаты остаются безоговорочным и незаменимым партнером в сфере безопасности. Варшава всегда признавала и поддерживала лидерство США и считает это абсолютно естественным.
Важно, чтобы наши партнеры в Вашингтоне понимали разницу между доминированием и лидерством. Лидерство – это нормально,
– резюмировал Туск.
Стоит заметить, что встреча европейских лидеров происходит на фоне заявлений США по Гренландии и угроз повышения таможенных тарифов со стороны Вашингтона. Кроме того, на саммите должны обсуждать и украинский вопрос.
Захватят ли США Гренландию?
На полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп поднял вопрос Гренландии. Он объявил о достижении потенциальной договоренности в отношении острова, которая, по его мнению, позволяет избежать дальнейшего обострения ситуации вокруг этого вопроса.
Согласно анонсированному соглашению, предусматривается передача Соединенным Штатам нескольких небольших участков территории Гренландии под размещение американских военных объектов и баз. Этот вариант рассматривается как разумный компромисс, который нашел поддержку среди большинства ключевых членов НАТО.
Поэтому ни конвенционной, ни торговой войны, ни силового захвата Гренландии силами США не планируется.