Соответствующее заявление он сделал в начале неформальной встречи лидеров ЕС в Брюсселе. Подробности его слов передает Укринформ.

Что Туск посоветовал Штатам?

Глава польского правительства убежден, что самое главное, задача Европы сейчас заключается в сохранении единства. Ведь этот подход, по его словам, действительно работает в противостоянии угрозам.

Я говорю не только о ЕС – наше сотрудничество с Великобританией, Канадой, Исландией, Норвегией показывает, что это – единственный способ избежать очень странных проблем, которые мы имеем сегодня в международной политике,

– подчеркнул Дональд Туск.

Во время своей речи он также подчеркнул, что принуждение – абсолютно неприемлемый инструмент, особенно когда речь идет об отношениях с трансатлантическими союзниками.

Он напомнил, что весь смысл создания Европейского Союза заключался именно в том, чтобы отбросить принуждение как основу политики и заменить его на диалог и совместные решения.

Польский премьер отметил, что для Варшавы Соединенные Штаты остаются безоговорочным и незаменимым партнером в сфере безопасности. Варшава всегда признавала и поддерживала лидерство США и считает это абсолютно естественным.

Важно, чтобы наши партнеры в Вашингтоне понимали разницу между доминированием и лидерством. Лидерство – это нормально,

– резюмировал Туск.

Стоит заметить, что встреча европейских лидеров происходит на фоне заявлений США по Гренландии и угроз повышения таможенных тарифов со стороны Вашингтона. Кроме того, на саммите должны обсуждать и украинский вопрос.

