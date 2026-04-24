Свою думку з цього приводу висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.

Як Туск прокоментував новий саміт ЄС?

Дональд Туск у своєму новому дописі написав, що неформальний саміт ЄС на Кіпрі вперше за тривалий час "проходить без росіян", натякаючи на відсутність Віктора Орбана після його поразки на парламентських виборах.

Зустріч Європейської ради. Вперше за роки у кімнаті немає росіян. Це велике полегшення,

– написав він.

Зазначимо, що ця дводенна зустріч організована під головуванням президента Євроради Антоніу Кошти. У перший день був присутній Володимир Зеленський, наразі український президент прибув до Саудівської Аравії.

До речі, нещодавно Дональд Туск для Financial Times заявив, що Росія може стати справжньою загрозою для НАТО вже найближчими місяцями. На його думку, навряд США допоможуть Європі захиститися у такому разі.

Які перші результати саміту?

Володимир Зеленський повідомляв, що у рамках саміт було оголошено про остаточне затвердження фінансового пакету для України у розмірі 90 мільярдів євро. Також обговорювали затвердження нових санкцій.

"Обговорили також безпекову співпрацю. Тільки спільними зусиллями ми у Європі можемо боротися проти дронових і ракетних загроз. Дякую Антоніу та Урсулі за підтримку", – повідомляв президент у телеграмі.

Зокрема, президент зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою, оскільки його країна головуватиме в Раді ЄС у першій половині 2027 року. Відбулася й зустріч з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Чому Туск згадав про Орбана і росіян?